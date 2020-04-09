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Польша оставит границы закрытыми до 26 апреля
Польские власти продлили срок действия решения о временном закрытии границ. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
"Мы сохраняем закрытие границ, санитарный контроль на границе и карантин для приезжающих в страну. Это же касается международного воздушного и железнодорожного транспорта", - отметил Моравецкий.
Впервые о закрытии границ на 10 дней Польша объявила 14 марта. Иностранцев в страну не пускали, любой прибывающий гражданин Польши обязан был провести 14 дней на карантине.
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