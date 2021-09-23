Польша отказалась экстрадировать подозреваемого в обход международных обязательств

Протеже американцев тоже не спешат к выстраиванию доверительных отношений с международными партнерами. Польша безосновательно отказала в выдаче обвиняемого Беларуси. Ему инкриминировано неоднократные подстрекательства к даче взяток, эпизоды мошенничества, подделки официальных документов и пособничество в служебном подлоге. Варшава отказалась выдавать подозреваемого в обход всех заключенных договоренностей между Беларусью и Польшей и прочих международных обязательств. Генпрокуратура Республики Беларусь полагает, что обвиняемый может продолжить свою противоправную деятельность на территории нашей западной соседки.