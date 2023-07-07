Польша открыла ворота в ад, пустив украинских беженцев - мнение эксперта

В Европе происходит крах показного гостеприимства. В Польше назвали "воротами в ад" ситуацию с украинскими беженцами. Страна совершила роковую ошибку, разрешив разместить украинцев на своей территории. Такое мнение выразил один из экспертов, отметив, что беженцы хотят и бесплатное проживание, и медицинское обслуживание, при этом ездят из страны в страну ради получения льгот, что сильно похоже на мошенничество. Более того, они еще провозят оружие для торговли им на черном рынке.