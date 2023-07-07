3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Польша открыла ворота в ад, пустив украинских беженцев - мнение эксперта
В Европе происходит крах показного гостеприимства. В Польше назвали "воротами в ад" ситуацию с украинскими беженцами. Страна совершила роковую ошибку, разрешив разместить украинцев на своей территории. Такое мнение выразил один из экспертов, отметив, что беженцы хотят и бесплатное проживание, и медицинское обслуживание, при этом ездят из страны в страну ради получения льгот, что сильно похоже на мошенничество. Более того, они еще провозят оружие для торговли им на черном рынке.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей