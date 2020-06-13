Польша открывает границы со странами ЕС

Власти страны приняли решение открыть внутренние границы в Шенгенской зоне с 13 июня. Контроль на границах с Германией, Литвой, Словакией и Чехией будет выборочным. Внешние границы пока останутся закрытыми.



Гражданам Польши и других государств Евросоюза, а также иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство в ЕС, после въезда в республику не придется проходить обязательный двухнедельный карантин.

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