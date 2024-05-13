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Польша из-за коррупции отменила переговоры с Украиной по сельскому хозяйству
Переговоры между Польшей и Украиной по вопросу поставок зерна, которые должны были начаться 14 мая, перенесены на неопределенный срок. Варшавский министр сельского хозяйства отказался встречаться с киевским коллегой. Причина в коррупции, которая процветает в украинском аграрном ведомстве. Министра Сольского обвинили в махинациях с землей на сумму в 11 млн долларов.
Чиновника на днях уволили, но поляки настаивают на полной зачистке коррупционного поля Украины, по крайней мере по зерновому вопросу. Около года назад американцы увязали военную помощь с активизацией антикоррупционной политики. Несколько громких дел в Украине действительно затеяли, но а масштабах воровства это, похоже, никак не сказалось. Да и коррупционеры все как один на свободе.
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