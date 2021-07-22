Польша отправит в Литву гуманитарный груз стоимостью около 200 тыс. долларов

В Литву, где накануне был принят, как заявили местные власти, дырявый в смысле прав человека закон о мигрантах, Польша решила направить гуманитарную помощь в связи с кризисом. Официальная Варшава подготовила к отправке груз стоимостью около 200 тысяч долларов, в том числе палатки, одеяла, электрогенераторы.



К настоящему моменту в Литве задержаны 2 200 нелегалов из стран Азии и Африки. У страны не хватает ресурсов для их размещения и содержания



И как сообщается, накануне в лагере неподалеку от Игналины снова вспыхнул бунт, вызванный катастрофическими условиями содержания. На то, чтобы утихомирить мигрантов, у полиции ушло несколько часов.