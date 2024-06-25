Польша перебрасывает жандармов на границу с Беларусью

Польша направила на границу с Беларусью солдат военной жандармерии. Их задача - осуществлять патрулирование, а также натренировать пограничников и солдат разгонять толпу.

В последнее время мигранты взяли за правило идти на прорыв пограничных укреплений, собравшись группой в несколько десятков человек.В настоящий момент вдоль границы введена буферная зона шириной от 200 м до 2 км. Одновременно власти Польши практически сняли ограничения на применение оружия в отношении нелегалов. А буквально на днях были сняты все обвинения с солдат, которые стреляли по беженцам.