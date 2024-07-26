Польша передала Украине очередной пакет военной помощи

Военная помощь Украине не прекращается. Польша передала "незалежнай" 45-й пакет военной помощи. Его состав не разглашается, известно лишь, что он включает в себя значительное количество боеприпасов. Кроме того, Польша передала Украине 10 самолетов МиГ-29.

Евросоюз и администрация Байдена, похоже, мобилизовали все усилия на то, чтобы война на Востоке Европы не испытывала ресурсного голода ни при каком исходе американских выборов. Так, до конца октября "Большая семерка" предполагает согласовать выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов - эти деньги будут потрачены главным образом на военные нужды.