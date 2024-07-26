3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Польша передала Украине очередной пакет военной помощи
Военная помощь Украине не прекращается. Польша передала "незалежнай" 45-й пакет военной помощи. Его состав не разглашается, известно лишь, что он включает в себя значительное количество боеприпасов. Кроме того, Польша передала Украине 10 самолетов МиГ-29.
Евросоюз и администрация Байдена, похоже, мобилизовали все усилия на то, чтобы война на Востоке Европы не испытывала ресурсного голода ни при каком исходе американских выборов. Так, до конца октября "Большая семерка" предполагает согласовать выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов - эти деньги будут потрачены главным образом на военные нужды.
С такой финансовой подушкой, гарантирующей продолжение конфликта, никакой Трамп остановить кровопролитие не сможет.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей