Польша передала Украине партию из 25 танков

Словно не замечают проблем простых людей власти Европы и продолжают накачивать оружием Украину. Польша поставила Киеву партию из 25 танков PT-91. Это модернизированная версии советских Т-72М1.

Всего Польша обещала предоставить 232 танка данной модели, что позволяет сформировать два полноценных танковых полка. Для себя же Варшава планирует купить у США 116 подержанных танков Abrams.