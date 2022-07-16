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Польша передала Украине партию из 25 танков

Словно не замечают проблем простых людей власти Европы и продолжают накачивать оружием Украину. Польша поставила Киеву партию из 25 танков PT-91. Это модернизированная версии советских Т-72М1.

Всего Польша обещала предоставить 232 танка данной модели, что позволяет сформировать два полноценных танковых полка. Для себя же Варшава планирует купить у США 116 подержанных танков Abrams.

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