Польша подала заявление об участии в ядерной программе НАТО

Польша отчаянно стремится в ядерный клуб. Варшава подала заявление на участие в программе НАТО Nuclear Sharing, сообщил замминистра обороны Залевский. В рамках программы Вашингтон размещают свои ядерные боеголовки на авиабазах стран - союзниц НАТО. В настоящее время в программе участвуют Италия, Германия, Турция, Нидерланды и Бельгия. На территории этих стран размещены шесть американских военных баз, на которых находятся около 200 ядерных ракет.