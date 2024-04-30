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Польша подала заявление об участии в ядерной программе НАТО
Польша отчаянно стремится в ядерный клуб. Варшава подала заявление на участие в программе НАТО Nuclear Sharing, сообщил замминистра обороны Залевский. В рамках программы Вашингтон размещают свои ядерные боеголовки на авиабазах стран - союзниц НАТО. В настоящее время в программе участвуют Италия, Германия, Турция, Нидерланды и Бельгия. На территории этих стран размещены шесть американских военных баз, на которых находятся около 200 ядерных ракет.
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