Польша подняла в воздух боевую авиацию

Неуместные опасения по поводу национальной безопасности демонстрирует Польша. Там подняли в воздух самолеты, сославшись на "активность дальней авиации России". Об этом заявило оперативное командование Вооруженных сил страны.

Активирована как польская авиация, так и авиация союзников. Население предупредили о повышении уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Подобную меру Варшава применяла в этом году уже два разав январе.