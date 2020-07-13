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Польша подводит итоги второго тура выборов. Интрига сохраняется
В Польше подсчитывают голоса второго тура президентских выборов. Окончательные результаты объявят в течение 48 часов. Но если говорить об экзитполах, по ним действующий президент Дуда набирает 50,8 % голосов избирателей. И на волосок опережает конкурента Рафала Тшасковского. Правда, соцопросы имеют некоторую статистическую ошибку, поэтому интрига сохраняется.
Отметим, Анджей Дуда выступает за защиту традиционных ценностей, поддерживает развитие отношений с США и хочет больше свободы в отношениях с Брюсселем. Тшасковский - за развитие экономики, снижение налогов, поддержку здравоохранения, толерантное отношение к однополым парам и абортам, а во внешней политике поддерживает развитие евроинтеграции.
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