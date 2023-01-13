Польша погружается в миграционный кризис

Едва ли не первую попытку анализа иммиграционной политики польского правительства предпринял журналист популярного издания "Салон-24". Автор рискует сформулировать крайне непопулярные вещи.

По официальным данным, в Польше легализовались 1,4 млн украинцев. Однако эта цифра ни в малейшей степени не отражает реальности: беженцы давно практикуют "миграционный туризм": регистрируются в нескольких странах, а потом, кочуя, собирают пособия.

Между поляками и украинцами нарастает напряженность: во Вроцлаве приезжие составляют уже треть населения, а в крупных городах все труднее встретить машину с польскими номерами. Причем, если речь идет об авто класса люкс, он всегда будет с украинскими номерами.