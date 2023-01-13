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Польша погружается в миграционный кризис
Едва ли не первую попытку анализа иммиграционной политики польского правительства предпринял журналист популярного издания "Салон-24". Автор рискует сформулировать крайне непопулярные вещи.
По официальным данным, в Польше легализовались 1,4 млн украинцев. Однако эта цифра ни в малейшей степени не отражает реальности: беженцы давно практикуют "миграционный туризм": регистрируются в нескольких странах, а потом, кочуя, собирают пособия.
Между поляками и украинцами нарастает напряженность: во Вроцлаве приезжие составляют уже треть населения, а в крупных городах все труднее встретить машину с польскими номерами. Причем, если речь идет об авто класса люкс, он всегда будет с украинскими номерами.
Журналист указывает, что кризис трансформируется в хаос: при этом спецслужбы совершенно не контролируют настроения приезжих. А между тем среди них доминируют радикальные бандеровские, или даже просто фашистские, настроения. От распада Польши страну удерживает лишь воля и упорство поляков, считает автор.
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