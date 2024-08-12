Польша покупает установки ЗРК Patriot

Польша подписала контракт с США на закупку 48 пусковых установок Patriot. Сумма контракта не называется, но она может достигать 6 миллиардов долларов, хотя многое, конечно, зависит от комплектации установок. Тем не менее, на быстрые поставки полякам вряд ли стоит рассчитывать: в очереди за этими системами Тайвань, Швейцария и ряд других стран. Более того, сроки передачи оружия все время переносятся и уже вплотную приблизились к 2030 году.