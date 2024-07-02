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Польша получила от США кредит на закупку систем ПРО и ПВО

Польша продолжает курс на вооружение - Варшава получила кредит от США на 2 млрд долларов на закупку военного оборудования для систем противовоздушной и противоракетной обороны. Это уже второй заем от Вашингтона - в 2018 году Варшава подписала контракт на покупку американской системы "Пэтриот". Две фазы этой программы включают приобретение Польшей пусковых установок, ракет и радиолокационных станций с радарами.

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