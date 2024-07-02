3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Польша получила от США кредит на закупку систем ПРО и ПВО
Польша продолжает курс на вооружение - Варшава получила кредит от США на 2 млрд долларов на закупку военного оборудования для систем противовоздушной и противоракетной обороны. Это уже второй заем от Вашингтона - в 2018 году Варшава подписала контракт на покупку американской системы "Пэтриот". Две фазы этой программы включают приобретение Польшей пусковых установок, ракет и радиолокационных станций с радарами.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов