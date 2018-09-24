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Польша построит морской канал, который пересекает Балтийскую косу

По словам главы правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, проект будет воплощен, невзирая на то, что он не нравится России с экологической точки зрения. Канал длиной почти полтора километра и глубиной пять метров соединит Калининградский залив с Гданьским. Так в морской порт Эльблонга смогут заходить крупные суда, которые на данный момент попадают в польский город через Россию. Ожидается, что канал будет готов через четыре года.

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