Польша построит морской канал, который пересекает Балтийскую косу

По словам главы правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, проект будет воплощен, невзирая на то, что он не нравится России с экологической точки зрения. Канал длиной почти полтора километра и глубиной пять метров соединит Калининградский залив с Гданьским. Так в морской порт Эльблонга смогут заходить крупные суда, которые на данный момент попадают в польский город через Россию. Ожидается, что канал будет готов через четыре года.