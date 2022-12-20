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Польша потратила $9 млрд на украинских беженцев
Польша проявляет заботу в отношении беженцев, правда, если только они - украинцы. Другим категориям, как мы помним, - холодный душ из водометов! Общий объем поддержки Варшавы Киева обошелся в 9 млрд долларов. Такие данные обнародовала газета "Речь Посполита". И около 40 % от всей суммы (3,6 млрд долларов) польские власти направили на поддержку украинских беженцев. Военная помощь оценивается почти в 2 млрд долларов. По оценкам газеты, 77 % населения Польши приняли участие в помощи беженцам из Украины. Кроме того, польские власти в марте приняли законопроект, который разрешил гражданам Украины легально пребывать на территории страны в течение 18 месяцев, начиная с 24 февраля. И с этого момента в Польшу въехали свыше 8,5 млн человек, из них более 6,5 млн выехали обратно.
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