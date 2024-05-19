Польша потратит 2,5 млрд долларов на укрепление границы

Что представляет из себя проект? Это строительство фортификационных укреплений и модернизация уже существующих систем безопасности. Речь об участке границы с Беларусью и Россией в 400 км. Ранее было объявлено, что такие работы начали и с заграждением с нашей страной. Обновляют забор, который возвели еще в 2022-м.