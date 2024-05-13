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Польша потратит 375 млн долларов на укрепление границы

Польский режим продолжает осваивать бюджет в приграничной зоне. Варшава собирается выделить около 375 млн долларов на усиление заграждения на границе с Беларусью. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши. По его словам, технологию укреплений и модернизации ограждения разрабатывают польские инженеры и сотрудники Силезского технологического университета. Чиновник отметил, что после улучшения заграждение "станет непроходимым", а первоначальный вариант был лишь временным решением. Ранее стало известно, что Латвия потратит на укрепление границы с Беларусью и Россией свыше 300 млн евро.

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