Польша потратит 375 млн долларов на укрепление границы

Польский режим продолжает осваивать бюджет в приграничной зоне. Варшава собирается выделить около 375 млн долларов на усиление заграждения на границе с Беларусью. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши. По его словам, технологию укреплений и модернизации ограждения разрабатывают польские инженеры и сотрудники Силезского технологического университета. Чиновник отметил, что после улучшения заграждение "станет непроходимым", а первоначальный вариант был лишь временным решением. Ранее стало известно, что Латвия потратит на укрепление границы с Беларусью и Россией свыше 300 млн евро.