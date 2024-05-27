Польша представила план укрепления границ с Россией и Беларусью

Польское Министерство обороны представило программу "Восточный щит" стоимостью 2,5 млрд евро. О планах укрепления рубежей с Беларусью и Россией ранее уже сообщалось, но сегодня этот проект обрел архитектурную плоть и денежную кровь.

Все подробности вряд ли станут известны из-за секретности, однако кое-что утекло в прессу. Министр обороны сообщил, что элементы усиления границы будут включать современные средства блокады передвижения. Также оборудуют специальные укрепления и передовую систему видеонаблюдения. А недавно возведенный забор стоимостью в 400 млн евро постепенно снесут.