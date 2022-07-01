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Польша прекращает выплаты украинским беженцам

Помощи больше не будет! С 1 июля Польша прекращает ряд выплат для беженцев из Украины за исключением самых уязвимых категорий. Ранее принимающие мигрантов семьи получали по 40 злотых в день, чтобы компенсировать расходы на проживание и питание своих постояльцев. Столько же получали и сами гости из Украины - теперь прекратятся и эти выплаты. Распоряжение касается тех, кто исчерпал 120-дневный лимит. Также для выходцев из Украины отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах.


Рекордная инфляция в Польше

По данным ООН, в Польшу с 24 февраля въехало 4 млн 400 тысяч украинцев! Это дополнительная нагрузка на бюджет, а между тем в стране фиксируют рекордную годовую инфляцию - 15,6 % - это максимум с марта 1997 года. Цены с мая выросли на полтора процента, а бензин подорожал почти на 47 % в годовом выражении. При этом, по мнению экспертов, показатель инфляции в Польше в ближайшее время не снизится.

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