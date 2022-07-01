Польша прекращает выплаты украинским беженцам

Помощи больше не будет! С 1 июля Польша прекращает ряд выплат для беженцев из Украины за исключением самых уязвимых категорий. Ранее принимающие мигрантов семьи получали по 40 злотых в день, чтобы компенсировать расходы на проживание и питание своих постояльцев. Столько же получали и сами гости из Украины - теперь прекратятся и эти выплаты. Распоряжение касается тех, кто исчерпал 120-дневный лимит. Также для выходцев из Украины отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах.

