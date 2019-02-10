Польша приобретает у США ракетную систему для поражения целей на расстоянии до 300 километров. Об этом сообщает Минобороны страны. Варшава закупает 20 установок "Хаймарс". Сумма сделки с Вашингтоном составила 655 миллионов долларов. Вместе с ракетными системами Польша также получит боеприпасы, учебный и логистический пакеты. В рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания Америка рассчитывает в этом году перебросить в Европу ракеты "Хаймарс" на 171 миллион долларов. В какие именно государства, не уточняется. Эти комплексы используются в настоящее время рядом армий стран НАТО.