Под громкие звуки миграционного кризиса Варшава продолжает стремительно отдалятся от Евросоюза. И пока внимание европейских политиков приковано к ситуации на границе, западная соседка Беларуси решает свои внутренние вопросы. Конституционный суд Польши признал ряд положений Европейской конвенции по правам человека не соответствующими Конституции страны. Речь идет о той части договора, которая позволяет ЕСПЧ проверять законность назначения судей Конституционного суда. Напомним, ранее за нежелание выполнять требования Евросоюза, касающиеся независимости судебной системы, Европейский суд обязал Польшу ежедневно выплачивать миллион евро.