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Польша призвала отменить привилегии Украины на экспорт в ЕС

Привилегии для украинского экспорта в ЕС заканчиваются. Об этом заявил глава МИД польского режима. В частности, речь идет об "акте солидарности" со стороны Евросоюза в виде временного допуска на единый рынок ЕС украинской продукции. Более того, Сикорский признал проблемы в сфере сельского хозяйства и перевозок и заверил, что власти работают над их решением, вспомнил о польских интересах и отметил, что они должны быть защищены.

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