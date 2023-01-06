Польша продолжает вбрасывать фейки и распространять дезинформацию

Польша не оставляет попыток перекинуть на наших военных свои грязные дела и продолжает вбрасывать фейки и распространять дезинформацию. Так, пограничная стража продолжает публиковать видеоматериалы, призванные убедить западную общественность в том, что белорусские военнослужащие якобы помогают беженцам на границе. Вместе с тем записи, которые вбрасывают поляки, неполные и не отражают реальную картину происходящих событий.



Как правило, польская сторона публикует типичные и однообразные видеонарезки, которые содержат кадры, где невозможно идентифицировать ни людей, ни участок местности, ни тем более факт присутствия белорусских военнослужащих. На кадрах отсутствуют свидетельства дальнейших действий польских военных в отношении беженцев. Очевидно, что целью подобных фрагментов является представить хоть какие-то "доказательства причастности" белорусской стороны к так называемой организации миграционного кризиса на границе, одновременно скрывая собственные жестокие действия в отношении беженцев. По сути, ни одно из опубликованных польским погранведомством видео не подтверждает обвинений, которыми оно сопровождается.