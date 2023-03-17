Польша продолжает выбрасывать беженцев. За последние дни белорусские пограничники зафиксировали еще 2 подобных факта. Ночью польские военные на служебных автомобилях доставили 2 группы иностранцев к заграждению на границе с Беларусью. Затем 14 беженцев насильно вытолкали через калитку для животных из Польши. Подобные действия польской стороны, когда людей, находящихся в уязвимом положении, оставляют в опасности, нередко приводят к их гибели на границе из-за переохлаждения и истощения.