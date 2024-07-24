Польша против членства Украины в ЕС

В Варшаве выступили против принятия Украины в Евросоюз до урегулирования темы Волынской резни. По словам польского министра обороны, Киев должен сначала решить вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам.

При этом Косиняк-Камыш указал, что Варшава не должна оказывать давление на Киев, ставя Волынь условием для оказания военной помощи.