ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Польша против членства Украины в ЕС

В Варшаве выступили против принятия Украины в Евросоюз до урегулирования темы Волынской резни. По словам польского министра обороны, Киев должен сначала решить вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам.

При этом Косиняк-Камыш указал, что Варшава не должна оказывать давление на Киев, ставя Волынь условием для оказания военной помощи.

Тем не менее украинские власти должны понимать, что дальнейшие европейские перспективы будут зависеть от удовлетворения требований Польши.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все