3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Польша проведет военные учения у границ Беларуси
Варшава 1 августа начнет новые военные учения "Безопасное Подляшье" на границе с Беларусью. В рамках приграничной операции к тому времени Польша увеличит свой военный приграничный контингент до 17 тыс. человек. 8 тыс. военных притянут непосредственно к границе с Беларусью. Еще 9 тыс. затаятся в резерве, чтобы в течение 48 часов по приказу выдвинуться к границе со всем снаряжением. Задействованы и полицейские из числа тех, кому довелось участвовать в миссии в Косово.
А недовольным избыточной военщиной полякам министр обороны пригрозил: "Те, кто каким-либо образом оскорбит солдат и офицеров польской армии, будут страдать от последствий".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов