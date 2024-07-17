Польша проведет военные учения у границ Беларуси

Варшава 1 августа начнет новые военные учения "Безопасное Подляшье" на границе с Беларусью. В рамках приграничной операции к тому времени Польша увеличит свой военный приграничный контингент до 17 тыс. человек. 8 тыс. военных притянут непосредственно к границе с Беларусью. Еще 9 тыс. затаятся в резерве, чтобы в течение 48 часов по приказу выдвинуться к границе со всем снаряжением. Задействованы и полицейские из числа тех, кому довелось участвовать в миссии в Косово.