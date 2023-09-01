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Польша проведет военные учения у границ с Калининградской областью России

Варшава же не слышит голос разума и продолжает нагнетать ситуацию, играя мускулами. В середине сентября Польша проведет учения с использованием корейской военной техники близ границ Калининградской области России. На них будет представлена южно-корейская реактивная система залпового огня. Напомним, Варшава и Сеул договорились о поставках сотен танков, гаубиц, РСЗО и десятков легких истребителей. Также Польша планирует производство корейской военной техники на своей территории.

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