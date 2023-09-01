3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Польша проведет военные учения у границ с Калининградской областью России
Варшава же не слышит голос разума и продолжает нагнетать ситуацию, играя мускулами. В середине сентября Польша проведет учения с использованием корейской военной техники близ границ Калининградской области России. На них будет представлена южно-корейская реактивная система залпового огня. Напомним, Варшава и Сеул договорились о поставках сотен танков, гаубиц, РСЗО и десятков легких истребителей. Также Польша планирует производство корейской военной техники на своей территории.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября