Польша проведет военные учения у границ с Калининградской областью России

Варшава же не слышит голос разума и продолжает нагнетать ситуацию, играя мускулами. В середине сентября Польша проведет учения с использованием корейской военной техники близ границ Калининградской области России. На них будет представлена южно-корейская реактивная система залпового огня. Напомним, Варшава и Сеул договорились о поставках сотен танков, гаубиц, РСЗО и десятков легких истребителей. Также Польша планирует производство корейской военной техники на своей территории.