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Польша проведет военные учения у границы с Беларусью и Россией

Польша проведет военные учения у границы с Беларусью и Россией

Польша проведет военные маневры "Зубр-23" у границы с Беларусью и Россией, пишет БЕЛТА.

Отмечается, что учения состоятся 26-29 октября. Тактические мероприятия будут осуществляться как на полигонах, так и вне их.

Вблизи восточной польской границы ожидается интенсивное передвижение войск, что будет означать серьезные трудности для водителей гражданских авто, пишет Onet. Поляков призывают держаться на безопасном расстоянии от военных колонн, не преграждать путь транспортным средствам и не фотографировать солдат и технику.

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