Польша провоцирует Германию - конфликт обостряется

Политико-дипломатический конфликт между Польшей и Германией обостряется. Официальная Варшава недавно потребовала от Германии репараций на сумму более триллиона евро, а накануне министр юстиции назвал канцлера Шольца "идиотом" и "Геббельсом".

И вот поляки еще более расширили границы допустимого: они возбудили уголовное дело против бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шредера.Варшава готовится предъявить ему обвинения в лоббировании интересов России, действиях, наносящих ущерб энергетике ЕС, а также в подготовке вторжения в Украину.