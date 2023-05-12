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Польша провоцирует Германию - конфликт обостряется
Политико-дипломатический конфликт между Польшей и Германией обостряется. Официальная Варшава недавно потребовала от Германии репараций на сумму более триллиона евро, а накануне министр юстиции назвал канцлера Шольца "идиотом" и "Геббельсом".
И вот поляки еще более расширили границы допустимого: они возбудили уголовное дело против бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шредера.Варшава готовится предъявить ему обвинения в лоббировании интересов России, действиях, наносящих ущерб энергетике ЕС, а также в подготовке вторжения в Украину.
Прежде поляки провоцировали немцев безумными требованиями и словесными оскорблениями, теперь любой германский политик, пусть и отставной, сталкивается с перспективой вместо пенсии оказаться в варшавской тюрьме. Пока Берлин молчит, но границы допустимого, похоже, на сей раз поляки оставили далеко за спиной.
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