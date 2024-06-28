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Польша расширит перегрузочный узел на границе с Беларусью

На словах одно, на деле - другое. Совсем недавно польские власти грозили полностью закрыть границу с Беларусью и перекрыть и без того скудный взаимный поток грузов, но реальность другая.

В Варшаве говорят о минимум двукратном увеличении мощности приграничного перегрузочного узла Малашевиче. Он расположен на маршруте железнодорожного транспортного коридора Китай - Европа.

Варшава намерена инвестировать в проект порядка 800 млн евро. Уже даже объявлен тендер по выбору подрядчика строительства.

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