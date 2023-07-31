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Польша размещает военную технику НАТО у границы с Беларусью

НАТО продолжает перебрасывать вооружение и военную технику на восток. На территории Польши замечен эшелон с немецкой военной техникой, который двигался в направлении белорусской границы. На платформе размещено 12 боевых машин пехоты "Мардер" и 4 инженерных танка "Дахс". Переброска военной техники альянса происходит на фоне планов Варшавы почти вдвое увеличить численность собственной армии. Объясняется это соображениями национальной безопасности.

На деле же Польша все в большей степени становится военным плацдармом для продвижения НАТО на восток.

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