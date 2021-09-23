Польша разместит на границе с Беларусью 250 танков Abrams

Пока Беларусь отстаивает гуманитарные принципы на полях сессии Генассамблеи ООН, Польша стягивает танки к нашим границам. Речь про 250 танков, купленных у США. Все они будут размещены на восточной границе. Поставки обойдутся Варшаве в $ 23 млрд. Как заявил министр обороны Польши, танки нужны, чтобы снизить риск нападения на страну.