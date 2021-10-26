Польша разворачивает дивизию на границе с Беларусью. Минобороны страны сообщило о направлении на восточные рубежи дополнительно 2,5 тысячи военных. В районе деревни Вейки, в шести километрах от границы с Беларусью, начинают строительство полевого лагеря. По сообщениям местных жителей, каждую ночь на полигон прибывают грузовые машины с оборудованием и стройматериалами. В районе Бяла-Подляски будет развернут танковый батальон в составе 700 военнослужащих и 58 единиц техники - танков "Леопард".