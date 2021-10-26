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Польша разворачивает дивизию на границе с Беларусью
Польша разворачивает дивизию на границе с Беларусью. Минобороны страны сообщило о направлении на восточные рубежи дополнительно 2,5 тысячи военных. В районе деревни Вейки, в шести километрах от границы с Беларусью, начинают строительство полевого лагеря. По сообщениям местных жителей, каждую ночь на полигон прибывают грузовые машины с оборудованием и стройматериалами. В районе Бяла-Подляски будет развернут танковый батальон в составе 700 военнослужащих и 58 единиц техники - танков "Леопард".
Мы также продолжаем энергичные усилия по укреплению нашей обороноспособности, приобретая современную военную технику американского производства, включая самолеты F-35, танки Abrams и систему Patriot.
Численность боевых формирований на своих восточных границах Варшава собирается довести до 10 тысяч военных.
Режим ЧП в польском приграничье
Со 2 сентября на польско-белорусской границе действует режим чрезвычайного положения - в приграничные районы запрещен въезд журналистов и сотрудников неправительственных организаций.
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