Польша реализует план по созданию самой мощной армии

Руководство Польши продолжает последовательную реализацию плана создания самой мощной сухопутной армии в Европе. Вопреки надвигающемуся экономическому и политическому кризису власти делают все, чтобы подлить масла в огонь. Вслед за сотнями ракетных систем HIMARS и танков Abrams Варшава планирует закупить у США не менее 48 пусковых установок Patriot, а также снаряды к ним. Госдепартамент США уже одобрил возможную продажу этих зенитных ракетных комплексов. По информации Рейтер, сумма сделки 15 млрд долларов. Накануне на территорию страны прибыли 14 б/у танков Abrams, которыми ранее располагал Корпус морской пехоты США.