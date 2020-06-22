Польша с 1 июля снимет с самолетов и круизных лайнеров ограничения по количеству пассажиров

Об этом заявила вице-премьер и министр развития Польши Ядвига Эмилевич, сообщает Польское радио.



Согласно действующим ограничениям, на лайнерах может быть заполнено только 50% мест.



Эмилевич подчеркнула, что снятие ограничений - очень хорошая новость для туристического и авиационного сектора. Ранее представители туристических агентств и авиаперевозчиков предупреждали, что сокращение количества пассажиров в самолетах приведет к банкротству офисов и авиакомпаний.



Польская авиакомпания LOT в начале июня возобновила внутренние рейсы в несколько городов. С 1 июля авиакомпания возобновит европейские рейсы.



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