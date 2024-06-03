3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Польша с 4 июня вернет буферную зону на границе с Беларусью
Режим Дуды продолжает отгораживаться от мифической угрозы. С 4 июня Польша возвращает буферную зону на границе с Беларусью.
Буферная зона действовала на фоне миграционного кризисав 2021-2022 годах. После прошедших осенних парламентских выборов режим был отменен. И теперь снова будет восстановлен в Гайновском и Белостокском районах. В этих зонах нельзя будет приближаться к границе ближе чем на 200 м.
Решение принято после того, как нелегальный мигрант ранил военнослужащего при попытке пересечь границу, заявил министр национальной обороны Польши. Сколько среди нелегалов раненых или погибшихв результате действий польских властей, ведомство умалчивает.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов