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Польша с 4 июня вернет буферную зону на границе с Беларусью

Режим Дуды продолжает отгораживаться от мифической угрозы. С 4 июня Польша возвращает буферную зону на границе с Беларусью.

Буферная зона действовала на фоне миграционного кризисав 2021-2022 годах. После прошедших осенних парламентских выборов режим был отменен. И теперь снова будет восстановлен в Гайновском и Белостокском районах. В этих зонах нельзя будет приближаться к границе ближе чем на 200 м.

Решение принято после того, как нелегальный мигрант ранил военнослужащего при попытке пересечь границу, заявил министр национальной обороны Польши. Сколько среди нелегалов раненых или погибшихв результате действий польских властей, ведомство умалчивает.

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