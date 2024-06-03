Польша с 4 июня вернет буферную зону на границе с Беларусью

Буферная зона действовала на фоне миграционного кризисав 2021-2022 годах. После прошедших осенних парламентских выборов режим был отменен. И теперь снова будет восстановлен в Гайновском и Белостокском районах. В этих зонах нельзя будет приближаться к границе ближе чем на 200 м.