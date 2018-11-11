Польша сегодня отмечает День Независимости

100 лет назад регентский совет объявил о создании суверенного государства и передал полномочия главнокомандующего армией Юзефу Пилсудскому. Сегодня по традиции в стране проходят торжественные мероприятия, концерты, народные гуляния. В центре Варшавы - военный парад. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа и себя лично поздравил главу Польши Анджея Дуду и народ этой страны с национальным праздником.