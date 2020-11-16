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Польша шантажирует Евросоюз
Власти Польши наложили вето на новый проект бюджета Европейского союза на 2021-2027 годы из-за включения в него принципа верховенства права. Новость сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники в ЕС. Польша обвиняет Евросоюз в навязывании ей своих культурных ценностей и шантаже деньгами. Накануне это заявил глава правящей партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский. Сегодня намерение Варшавы подтвердил генпрокурор Збигнев Зебро.
В отношении Польши уже давно рассматривается вопрос об ограничении средств, которые она получает из европейских фондов. Варшаве вменяется в вину несоблюдение принципа верховенства права, негативное отношение к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации и создание территорий, свободных от ЛГБТ. Польские власти отвечают, что это противоречит декларации страны о культурном суверенитете, принятой сеймом еще до вступления в ЕС.
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