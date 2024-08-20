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Польша содействовала побегу подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Скандал вокруг расследования подрывов "Северных потоков". Польша содействовала побегу подозреваемого в диверсиях обратно на Украину, сообщает Wall Street Journal. Дайвер пересек польско-украинскую границу еще в июле. Варшава этот факт скрыла. По информации издания, за несколько дней до побега дайвера группа немецких министров во главе с Шольцем во время посещения Польши получила отказ местных властей арестовывать подозреваемого, согласно выданному раннее ордеру. Ситуация вызвала серьезные разногласия между Германией и Польшей.

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