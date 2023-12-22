Польша сохранит эмбарго на ввоз украинского зерна

Эмбарго сохраняется - Польша решила не отказываться от запрета на ввоз украинского зерна, даже если Евросоюз введет против нее штрафные санкции. Как заявил министр сельского хозяйства, в противном случае поток зерновых из Украины нарушит баланс на местном рынке сельхозпродукции.

Предполагаемый заместитель Секерского (его должны утвердить на следующей неделе) и вовсе предлагает в будущем закрыть агрорынок для Украины на 20 лет после вступления в ЕС. Чиновник сказал, что в украинском сельском хозяйстве доминирует 95 фермерских хозяйств. Это холдинги, в чьих руках половина сельхозземель в Украине.