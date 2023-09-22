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Польша сократит поставки оружия Украине
В условиях усиления украинско-польского скандала из уст премьера Моравецкого прозвучала угроза полностью прекратить поставки оружия Киеву. Вероятные последствия такого шага прогнозируют эксперты телеканала CNN. Аналитики предсказывают, что эффект может быть "лавинообразным" - за Польшей последуют другие "оружейные доноры", и вскоре у ВСУ могут возникнуть проблемы с восполнением армейских запасов.
С разъяснением угроз премьера выступил польский президент Дуда. Он заявил, что уже заключенные контракты с Украиной будут выполняться. При этом прекратится осуществление поставок новых вооружений, которые Варшава закупает для себя.
Подобное было вполне ожидаемым: Польша передавала Киеву главным образом старое советское оружие, но теперь его запасы исчерпаны. При этом переоснащение собственной армии поляки осуществляют в долг, заключая кредитные соглашения на десятки миллиардов, и в Варшаве явно не готовы лезть в кабалу, делая при этом подарки Украине.
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