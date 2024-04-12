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Польша создала коллапс на границе с Беларусью
Польская сторона создала коллапс на границе. С начала апреля перед пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") фиксируется рост очереди автобусов.
В среднем ежесуточно перед въездом в Беларусь стоят около 30 автобусов. То есть около полутора тысяч пассажиров вынуждены сутками находиться на границе. Регулярные и рейсовые маршруты не исключение. Контрольные службы Польши целенаправленно игнорируют нормы пропуска и оформляют лишь 40 % автобусов от суточной нормы.
Погранпереход "Тересполь" единственный функционирующий на въезд из Польши в Беларусь для данного вида транспорта. К примеру, 12 апреля с утра за 6 часов на польскую территорию проследовало всего 4 автобуса из 42 возможных. Несмотря на увеличение нагрузки и многокилометровые очереди, польская сторона не предпринимает действий для разрешения ситуации. Судя по всему, по мере приближения сезона отпусков ситуация с очередями автобусов будет ухудшаться.
В Госпогранкомитете Беларуси рекомендуют учитывать данную информацию при планировании пересечения границы с Польшей. Отслеживать очереди можно на сайте ведомства и в мобильном приложении "Граница Беларуси".
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