Польша создала коллапс на границе с Беларусью

Польская сторона создала коллапс на границе. С начала апреля перед пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") фиксируется рост очереди автобусов.

В среднем ежесуточно перед въездом в Беларусь стоят около 30 автобусов. То есть около полутора тысяч пассажиров вынуждены сутками находиться на границе. Регулярные и рейсовые маршруты не исключение. Контрольные службы Польши целенаправленно игнорируют нормы пропуска и оформляют лишь 40 % автобусов от суточной нормы.

Погранпереход "Тересполь" единственный функционирующий на въезд из Польши в Беларусь для данного вида транспорта. К примеру, 12 апреля с утра за 6 часов на польскую территорию проследовало всего 4 автобуса из 42 возможных. Несмотря на увеличение нагрузки и многокилометровые очереди, польская сторона не предпринимает действий для разрешения ситуации. Судя по всему, по мере приближения сезона отпусков ситуация с очередями автобусов будет ухудшаться.