Министр иностранных дел Польши Сикорский подтвердил курс НАТО на уничтожение безопасности в европейском регионе. По его словам, страны НАТО приняли решение о создании миссии альянса на Украине. Якобы это позволит лучше координировать силы военного блока с украинскими войсками, а также увеличить масштабы обучение солдат ВСУ. Крупным плацдармом для этого стала и Польша.