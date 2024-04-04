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Польша стала крупным плацдармом для обучения украинских войск
Польские власти готовы еще активнее обучать на своей территории украинские войска.
Министр иностранных дел Польши Сикорский подтвердил курс НАТО на уничтожение безопасности в европейском регионе. По его словам, страны НАТО приняли решение о создании миссии альянса на Украине. Якобы это позволит лучше координировать силы военного блока с украинскими войсками, а также увеличить масштабы обучение солдат ВСУ. Крупным плацдармом для этого стала и Польша.
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