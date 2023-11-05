3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Польша ставит палки в колеса украинскому экспорту - Spigel
Польша ставит палки в колеса украинскому экспорту, сообщает немецкий журнал Spigel. Инвесторы из ФРГ жалуются на скрытый саботаж со стороны польских таможенников. Сразу несколько немецких компаний, имеющих заводы в Украине, при экспорте товаров столкнулись с сознательным затягиванием досмотра на польской таможне.
Так, одна из компаний-производителей проводки вынуждена была ждать досмотра более 11 дней. Таможенники оправдывают свои действия ростом контрабанды сигарет из Украины. Однако, по мнению предпринимателей, таким образом Варшава попросту оказывает давление на Киев в вопросах торговли с ЕС.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе