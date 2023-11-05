Польша ставит палки в колеса украинскому экспорту - Spigel

Польша ставит палки в колеса украинскому экспорту, сообщает немецкий журнал Spigel. Инвесторы из ФРГ жалуются на скрытый саботаж со стороны польских таможенников. Сразу несколько немецких компаний, имеющих заводы в Украине, при экспорте товаров столкнулись с сознательным затягиванием досмотра на польской таможне.

Так, одна из компаний-производителей проводки вынуждена была ждать досмотра более 11 дней. Таможенники оправдывают свои действия ростом контрабанды сигарет из Украины. Однако, по мнению предпринимателей, таким образом Варшава попросту оказывает давление на Киев в вопросах торговли с ЕС.