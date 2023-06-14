3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Польша страдает от засухи, а в Восточной Германии готовятся к ограничениям водопользования
Сильная засуха царит в Польше. Полякам рекомендовано избегать значительного расхода воды. В стране из-за длительного отсутствия дождей пересохла почва. Особенно драматическая ситуация сложилась на западе и севере страны. В ряде регионов запрещено поливать приусадебные участки, а гражданам рекомендуют копить грязную посуду и мыть ее, не используя проточной воды.
Аналогичная ситуация сложилась в Центральной и Восточной Германии. Жителей Берлина, Саксонии и Бранденбурга предупредили о вероятном вводе лимитов на воду. В ближайшие недели могут запретить наполнение бассейнов и полив лужаек. Примечательно, что виной всему - не только погода, но также "зеленый активизм": в регионе недавно запретили добычу бурого угля, а это стало причиной падения уровня подпочвенных вод: таким образом экологическая борьба привела к полной победе человека над балансом природных процессов.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов