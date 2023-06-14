Польша страдает от засухи, а в Восточной Германии готовятся к ограничениям водопользования

Сильная засуха царит в Польше. Полякам рекомендовано избегать значительного расхода воды. В стране из-за длительного отсутствия дождей пересохла почва. Особенно драматическая ситуация сложилась на западе и севере страны. В ряде регионов запрещено поливать приусадебные участки, а гражданам рекомендуют копить грязную посуду и мыть ее, не используя проточной воды.

Аналогичная ситуация сложилась в Центральной и Восточной Германии. Жителей Берлина, Саксонии и Бранденбурга предупредили о вероятном вводе лимитов на воду. В ближайшие недели могут запретить наполнение бассейнов и полив лужаек. Примечательно, что виной всему - не только погода, но также "зеленый активизм": в регионе недавно запретили добычу бурого угля, а это стало причиной падения уровня подпочвенных вод: таким образом экологическая борьба привела к полной победе человека над балансом природных процессов.