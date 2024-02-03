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Польша урезает бюджет на военные расходы
Эпопея с принятием польского бюджета еще не завершилась. Он хоть и подписан, но сразу же отправился в "конституционный трибунал", который может признать его недействительным. Однако в документе уже можно найти несколько примечательных изменений.
В частности, аппетиты военного ведомства предполагается умерить. Вместо обещанных 34 миллиардов долларов оно получит только 29. Да, это все равно еще очень много - более 3 процентов ВВП. Новое правительство вынуждено выбирать либо урезать социальные расходы, либо обуздать запросы военных. От планов увеличить численность армии в полтора раза тоже, вероятно, придется отказаться. Новая власть не уверена, что навербовать за пару лет дополнительные 100 тысяч бойцов у генералов получится. Слишком это много.
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