Польша урезает бюджет на военные расходы

Эпопея с принятием польского бюджета еще не завершилась. Он хоть и подписан, но сразу же отправился в "конституционный трибунал", который может признать его недействительным. Однако в документе уже можно найти несколько примечательных изменений.



В частности, аппетиты военного ведомства предполагается умерить. Вместо обещанных 34 миллиардов долларов оно получит только 29. Да, это все равно еще очень много - более 3 процентов ВВП. Новое правительство вынуждено выбирать либо урезать социальные расходы, либо обуздать запросы военных. От планов увеличить численность армии в полтора раза тоже, вероятно, придется отказаться. Новая власть не уверена, что навербовать за пару лет дополнительные 100 тысяч бойцов у генералов получится. Слишком это много.