Польша урезает траты на украинских беженцев

Очередной "подарок" ждет украинских беженцев в Польше. Со следующего года им придется платить за жилье самостоятельно. Согласно планам правительства, в первые три месяца оплата будет составлять 50 %. Если за это время беженец не найдет работу и не будет в состоянии снимать собственное жилье, ему придется выплачивать уже полную стоимость. Исключение - пожилые, многодетные и те, кто пересек границу недавно. Сейчас в Польше в оплачиваемых государством центрах живут около 85 тысяч беженцев из Украины.