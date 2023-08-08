3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Польша усиливает военный контингент на границе с Беларусью из-за "новой волны нелегальных мигрантов"
Погранслужба Польши попросила Минобороны отправить на границу с Беларусью дополнительно тысячу солдат.
Если накануне, 7 августа, Варшава объяснила это якобы болотистой местностью, и как следствие, отсутствием технических систем охраны границы, то сегодня появилась информация от замглавы МВД Польши Мацей Вонсик: усиление военного контингента он объяснил тем, что на границе якобы наблюдается "новая волна нелегальных мигрантов".
Отметим, по данным на начало июля, на рубеже с Беларусью Польша сосредоточила 5 тыс. пограничников, 2 тыс. солдат и 500 полицейских из контртеррористических подразделений.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей