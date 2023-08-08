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Польша усиливает военный контингент на границе с Беларусью из-за "новой волны нелегальных мигрантов"

Погранслужба Польши попросила Минобороны отправить на границу с Беларусью дополнительно тысячу солдат.

Если накануне, 7 августа, Варшава объяснила это якобы болотистой местностью, и как следствие, отсутствием технических систем охраны границы, то сегодня появилась информация от замглавы МВД Польши Мацей Вонсик: усиление военного контингента он объяснил тем, что на границе якобы наблюдается "новая волна нелегальных мигрантов".

Отметим, по данным на начало июля, на рубеже с Беларусью Польша сосредоточила 5 тыс. пограничников, 2 тыс. солдат и 500 полицейских из контртеррористических подразделений.

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