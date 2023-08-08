Польша усиливает военный контингент на границе с Беларусью из-за "новой волны нелегальных мигрантов"

Если накануне, 7 августа, Варшава объяснила это якобы болотистой местностью, и как следствие, отсутствием технических систем охраны границы, то сегодня появилась информация от замглавы МВД Польши Мацей Вонсик: усиление военного контингента он объяснил тем, что на границе якобы наблюдается "новая волна нелегальных мигрантов".